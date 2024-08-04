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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2002 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 2002 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 грошей 2002 MW
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 2002 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2002 MW
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 грош 2002 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 2002 MW ET Иоанн Павел II
Средняя цена 850 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 2002 MW Чемпионат мира по футболу 2002
Средняя цена 420 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
100 злотых 2002 MW Казимир III Великий
Средняя цена 500 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
100 злотых 2002 MW AWB Владислав II Ягайло
Средняя цена 530 $
Продажи
0 25

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 2002 MW NR Замок Мальборк
Средняя цена 35 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
20 злотых 2002 MW ET Ян Матейко
Средняя цена 25 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
20 злотых 2002 MW Европейская болотная черепаха
Средняя цена 55 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
10 злотых 2002 MW ET Бронислав Малиновский
Средняя цена 15 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 злотых 2002 MW RK Чемпионат мира по футболу 2002 Янтарь
Средняя цена 20 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
10 злотых 2002 MW AN Генерал Владислав Андерс
Средняя цена 20 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 злотых 2002 MW RK Чемпионат мира по футболу 2002
Средняя цена 15 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
10 злотых 2002 MW ET Август II Сильный
Средняя цена 15 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
10 злотых 2002 MW ET Иоанн Павел II
Средняя цена 15 $
Продажи
1 34

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2002 MW AN Европейская болотная черепаха
Средняя цена 7 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 злотых 2002 MW ET Бронислав Малиновский
Средняя цена 230 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 злотых 2002 MW RK Чемпионат мира по футболу 2002
Средняя цена 2 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 злотых 2002 MW ET Август II Сильный
Средняя цена 30 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 злотых 2002 MW AN Генерал Владислав Андерс
Средняя цена 1 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 злотых 2002 MW NR Замок Мальборк
Средняя цена 1 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 злотых 2002 MW ET Ян Матейко
Средняя цена 2 $
Продажи
0 3

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 480 $
Продажи
0 1
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