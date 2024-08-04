Монеты Польши 2002 года

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Польша
2002
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
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Для обращения
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Инвестиционные
для обращения
20 грошей 2002 MW
Средняя цена
25 $
Продажи
0
2
10 грошей 2002 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 грошей 2002 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гроша 2002 MW
Средняя цена
20 $
Продажи
0
5
1 грош 2002 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные золотые
200 злотых 2002 MW ET Иоанн Павел II
Средняя цена
850 $
Продажи
0
28
100 злотых 2002 MW Чемпионат мира по футболу 2002
Средняя цена
420 $
Продажи
0
15
100 злотых 2002 MW Казимир III Великий
Средняя цена
500 $
Продажи
0
13
100 злотых 2002 MW AWB Владислав II Ягайло
Средняя цена
530 $
Продажи
0
25
Памятные серебряные
20 злотых 2002 MW NR Замок Мальборк
Средняя цена
35 $
Продажи
0
69
20 злотых 2002 MW ET Ян Матейко
Средняя цена
25 $
Продажи
0
40
20 злотых 2002 MW Европейская болотная черепаха
Средняя цена
55 $
Продажи
0
68
10 злотых 2002 MW ET Бронислав Малиновский
Средняя цена
15 $
Продажи
0
25
10 злотых 2002 MW RK Чемпионат мира по футболу 2002
Янтарь
Средняя цена
20 $
Продажи
0
34
10 злотых 2002 MW AN Генерал Владислав Андерс
Средняя цена
20 $
Продажи
0
24
10 злотых 2002 MW RK Чемпионат мира по футболу 2002
Средняя цена
15 $
Продажи
0
32
10 злотых 2002 MW ET Август II Сильный
Средняя цена
15 $
Продажи
0
33
10 злотых 2002 MW ET Иоанн Павел II
Средняя цена
15 $
Продажи
1
34
Памятные Латунные
2 злотых 2002 MW AN Европейская болотная черепаха
Средняя цена
7 $
Продажи
0
7
2 злотых 2002 MW ET Бронислав Малиновский
Средняя цена
230 $
Продажи
0
6
2 злотых 2002 MW RK Чемпионат мира по футболу 2002
Средняя цена
2 $
Продажи
0
3
2 злотых 2002 MW ET Август II Сильный
Средняя цена
30 $
Продажи
0
8
2 злотых 2002 MW AN Генерал Владислав Андерс
Средняя цена
1 $
Продажи
0
3
2 злотых 2002 MW NR Замок Мальборк
Средняя цена
1 $
Продажи
0
3
2 злотых 2002 MW ET Ян Матейко
Средняя цена
2 $
Продажи
0
3
Инвестиционные
500 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
1
200 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
1
50 злотых 2002 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
480 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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