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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2002 года MW AWB "Владислав II Ягайло" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2002 года MW AWB "Владислав II Ягайло" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2002 года MW AWB "Владислав II Ягайло" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2002 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 650 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Jean ELSEN - December 7, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100 злотых 2002 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2002 "Владислав II Ягайло" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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