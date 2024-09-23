Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2002 года MW ET "Бронислав Малиновский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Бронислав Малиновский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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