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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2002 года MW ET "Бронислав Малиновский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2002 года MW ET "Бронислав Малиновский" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2002 года MW ET "Бронислав Малиновский" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 680,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Бронислав Малиновский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (3)
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Бронислав Малиновский" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2002 "Бронислав Малиновский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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