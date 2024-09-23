2 злотых 2002 года MW ET "Бронислав Малиновский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Бронислав Малиновский" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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