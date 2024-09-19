Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2002 года MW AN "Европейская болотная черепаха" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 750,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Европейская болотная черепаха" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 110 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
Сохранность UNC
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