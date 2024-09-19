2 злотых 2002 года MW AN "Европейская болотная черепаха" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Европейская болотная черепаха" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 110 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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