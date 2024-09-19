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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2002 года MW AN "Европейская болотная черепаха" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2002 года MW AN "Европейская болотная черепаха" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2002 года MW AN "Европейская болотная черепаха" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 750,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Европейская болотная черепаха" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 110 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Coinhouse - August 19, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 2 злотых 2002 MW AN "Европейская болотная черепаха" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2002 "Европейская болотная черепаха" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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