Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Numis Poland за 40 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
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