10 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Август II Сильный" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе BAC Numismatics за 65 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2020.

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