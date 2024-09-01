Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Август II Сильный" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе BAC Numismatics за 65 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2020.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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