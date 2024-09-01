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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Август II Сильный" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе BAC Numismatics за 65 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2002 "Август II Сильный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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