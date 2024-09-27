Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Ян Матейко" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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