20 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Ян Матейко" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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