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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,05 гр
  • Чистого серебра (0,8342 oz) 25,9463 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 57,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Ян Матейко" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2002 "Ян Матейко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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