500 злотых 2002 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2002 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394823 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8600 PLN. Торги состоялись 23 мая 2024.

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