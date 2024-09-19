Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2002 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2002 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394823 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8600 PLN. Торги состоялись 23 мая 2024.
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