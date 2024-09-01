100 злотых 2002 года MW "Казимир III Великий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2002 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4552 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 604 USD. Торги состоялись 3 сентября 2011.

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