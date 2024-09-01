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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2002 года MW "Казимир III Великий" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2002 года MW "Казимир III Великий" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2002 года MW "Казимир III Великий" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2002 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4552 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 604 USD. Торги состоялись 3 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Польша 100 злотых 2002 MW "Казимир III Великий" на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2002 "Казимир III Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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