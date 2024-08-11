200 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2002 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22046 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

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