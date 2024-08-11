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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2002 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22046 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1024 $
Цена в валюте аукциона 4100 PLN
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2002 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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