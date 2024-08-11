Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2002 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22046 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (2)
- Frühwald (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- MARCINIAK (5)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (3)
- Numis Poland (2)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- SINCONA (3)
- Soler y Llach (1)
- Teutoburger (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2002 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск