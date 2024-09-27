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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2002 года MW AN "Генерал Владислав Андерс" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2002 года MW AN "Генерал Владислав Андерс" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2002 года MW AN "Генерал Владислав Андерс" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 40,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Генерал Владислав Андерс" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе BAC Numismatics за 70 EUR. Торги состоялись 26 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2002 MW AN "Генерал Владислав Андерс" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2002 "Генерал Владислав Андерс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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