Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2002 года MW AN "Генерал Владислав Андерс" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 40,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Генерал Владислав Андерс" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе BAC Numismatics за 70 EUR. Торги состоялись 26 октября 2017.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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