10 злотых 2002 года MW AN "Генерал Владислав Андерс" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Генерал Владислав Андерс" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе BAC Numismatics за 70 EUR. Торги состоялись 26 октября 2017.

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