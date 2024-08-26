10 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2285 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 55 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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