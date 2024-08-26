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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2002 года MW ET "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2285 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 55 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша 10 злотых 2002 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2002 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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