Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002". Янтарь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Янтарь
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW RK. Янтарь. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 147 USD. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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