10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002". Янтарь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW RK. Янтарь. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 147 USD. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность PROOF (27) UNC (7) Сохранность (слабы) PF69 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

BAC (11)

Coinhouse (1)

COINSNET (1)

Heritage Eur (1)

Katz (1)

Numis Poland (1)

Stare Monety (4)

VL Nummus (2)

WCN (7)

Wójcicki (5)