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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002". Янтарь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Янтарь

Аверс монеты - 10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" Янтарь - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" Янтарь - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 55,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW RK. Янтарь. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 147 USD. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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