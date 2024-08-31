Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 2002 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2002 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3448 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 90 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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