2 гроша 2002 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2002 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3448 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 90 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность UNC (1) XF (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис NGC (1)