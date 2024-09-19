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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2002 года MW NR "Замок Мальборк" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2002 года MW NR "Замок Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2002 года MW NR "Замок Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 51,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Замок Мальборк" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW NR "Замок Мальборк" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2002 "Замок Мальборк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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