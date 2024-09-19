Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2002 года MW NR "Замок Мальборк" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 51,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Замок Мальборк" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Дата 19 мая 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
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Дата 3 декабря 2023
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