20 злотых 2002 года MW NR "Замок Мальборк" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Замок Мальборк" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3778 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность PROOF (6) UNC (61) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS70 (6) MS69 (2) MS64 (1) PF70 (2) PF69 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис PCG (3) NGC (10)

Продавец Все фирмы

BAC (14)

COINSNET (2)

Heritage Eur (1)

Karamitsos (1)

Katz (1)

MARCINIAK (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (4)

Numis Poland (7)

Stare Monety (2)

Tauler & Fau (1)

WCN (15)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (16)

Александр (1)