10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6887 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 32 EUR. Торги состоялись 22 октября 2022.

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