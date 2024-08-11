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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 65,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6887 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 32 EUR. Торги состоялись 22 октября 2022.

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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2002 MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2002 "Чемпионат мира по футболу 2002" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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