Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2002 года MW RK "Чемпионат мира по футболу 2002" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6887 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 32 EUR. Торги состоялись 22 октября 2022.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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