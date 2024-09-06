2 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Август II Сильный" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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