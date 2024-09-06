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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,1 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 620,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Август II Сильный" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Frühwald (1)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Numis Poland (2)
  • Russiancoin (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Август II Сильный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2002 "Август II Сильный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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