Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2002 года MW ET "Август II Сильный" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Август II Сильный" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Frühwald (1)
- NUMIS Klitończyk (1)
- Numis Poland (2)
- Russiancoin (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 2002 "Август II Сильный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск