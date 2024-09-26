Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2002 года MW NR "Замок Мальборк" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Замок Мальборк" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375289 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 230 PLN. Торги состоялись 17 августа 2023.
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