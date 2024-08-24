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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 2002 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 2002 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 2002 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 10,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2002 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Stare Monety (1)
Польша 10 грошей 2002 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 грошей 2002 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 грошей 2002 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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