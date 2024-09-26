2 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Ян Матейко" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367758 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

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