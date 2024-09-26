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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2002 года MW ET "Ян Матейко" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 700,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Ян Матейко" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367758 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Russiancoin (2)
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2002 MW ET "Ян Матейко" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2002 "Ян Матейко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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