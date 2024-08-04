100 злотых 2002 года MW "Чемпионат мира по футболу 2002" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

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