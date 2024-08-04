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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2002 года MW "Чемпионат мира по футболу 2002" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2002 года MW "Чемпионат мира по футболу 2002" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2002 года MW "Чемпионат мира по футболу 2002" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (2)
  • Stack's (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
439 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2002 MW "Чемпионат мира по футболу 2002" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2002 "Чемпионат мира по футболу 2002" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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