Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2002 года MW "Чемпионат мира по футболу 2002" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2002 года "Чемпионат мира по футболу 2002" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
439 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 2002 "Чемпионат мира по футболу 2002" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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