20 злотых 2002 года MW "Европейская болотная черепаха" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Европейская болотная черепаха" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3922 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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