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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2002 года MW "Европейская болотная черепаха" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2002 года MW "Европейская болотная черепаха" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2002 года MW "Европейская болотная черепаха" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2002
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Европейская болотная черепаха" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3922 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 109 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 злотых 2002 MW "Европейская болотная черепаха" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2002 "Европейская болотная черепаха" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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