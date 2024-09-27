Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2002 года MW "Европейская болотная черепаха" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 35,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2002
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2002 года "Европейская болотная черепаха" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3922 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 109 USD
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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