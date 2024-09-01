Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2004 года MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210100 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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