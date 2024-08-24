Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2005 года MW UW "Тадеуш Маковский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Тадеуш Маковский" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210808 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 230 PLN. Торги состоялись 25 июля 2024.
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