Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года MW NR "Удод" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,14 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Удод" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 2000 "Удод" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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