2 злотых 2000 года MW NR "Удод" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Удод" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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