Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года MW NR "Удод" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года MW NR "Удод" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года MW NR "Удод" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,14 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Удод" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (3)
  • Karbownik (3)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (1)
  • Russiancoin (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 28 PLN
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 2 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "Удод" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2000 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск