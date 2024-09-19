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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2000 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 2000 MW
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 грошей 2000 MW
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 2000 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 гроша 2000 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 грош 2000 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 2000 MW ET Миллениум
Средняя цена 620 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
200 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена 970 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
200 злотых 2000 MW NR 1000 лет Вроцлаву
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
200 злотых 2000 MW RK 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
100 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена 510 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
100 злотых 2000 MW SW Ядвига
Средняя цена 550 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир
Средняя цена 500 $
Продажи
0 27

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 2000 MW NR Удод
Средняя цена 90 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
20 злотых 2000 MW AN Вилянувский дворец
Средняя цена 35 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW EO Великий юбилей 2000 года
Средняя цена 20 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена 25 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW NR 1000 лет Вроцлаву
Средняя цена 20 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW RK 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена 15 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир Поясной портрет
Средняя цена 40 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир Погрудный портрет
Средняя цена 25 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW EO 130 лет Польскому музею в Рапперсвиле
Средняя цена 20 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 злотых 2000 MW ET 30 лет восстанию рабочих 1970 года
Средняя цена 15 $
Продажи
0 28

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
2 злотых 2000 Миллениум
Средняя цена 240 $
Продажи
0 11

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW EO Великий юбилей 2000 года
Средняя цена 160 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена 8 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW NR Удод
Средняя цена 45 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW NR 1000 лет Вроцлаву
Средняя цена 4 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW AN Вилянувский дворец
Средняя цена 40 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW RK 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена 120 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир
Средняя цена 95 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 злотых 2000 MW ET 30 лет восстанию рабочих 1970 года
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
200 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 780 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
100 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 430 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 230 $
Продажи
0 3
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