Монеты Польши 2000 года

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Польша
2000
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
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Для обращения
Памятные (золото)
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Инвестиционные
для обращения
20 грошей 2000 MW
Средняя цена
75 $
Продажи
0
4
10 грошей 2000 MW
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
5 грошей 2000 MW
Средняя цена
50 $
Продажи
0
3
2 гроша 2000 MW
Средняя цена
35 $
Продажи
0
7
1 грош 2000 MW
Средняя цена
50 $
Продажи
0
2
Памятные золотые
200 злотых 2000 MW ET Миллениум
Средняя цена
620 $
Продажи
0
32
200 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена
970 $
Продажи
0
35
200 злотых 2000 MW NR 1000 лет Вроцлаву
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
31
200 злотых 2000 MW RK 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
37
100 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена
510 $
Продажи
0
31
100 злотых 2000 MW SW Ядвига
Средняя цена
550 $
Продажи
0
21
100 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир
Средняя цена
500 $
Продажи
0
27
Памятные серебряные
20 злотых 2000 MW NR Удод
Средняя цена
90 $
Продажи
0
64
20 злотых 2000 MW AN Вилянувский дворец
Средняя цена
35 $
Продажи
0
49
10 злотых 2000 MW EO Великий юбилей 2000 года
Средняя цена
20 $
Продажи
0
25
10 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена
25 $
Продажи
0
62
10 злотых 2000 MW NR 1000 лет Вроцлаву
Средняя цена
20 $
Продажи
0
38
10 злотых 2000 MW RK 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена
15 $
Продажи
0
36
10 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир
Поясной портрет
Средняя цена
40 $
Продажи
0
42
10 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир
Погрудный портрет
Средняя цена
25 $
Продажи
0
31
10 злотых 2000 MW EO 130 лет Польскому музею в Рапперсвиле
Средняя цена
20 $
Продажи
0
31
10 злотых 2000 MW ET 30 лет восстанию рабочих 1970 года
Средняя цена
15 $
Продажи
0
28
Памятные Медно-никелевые
2 злотых 2000 Миллениум
Средняя цена
240 $
Продажи
0
11
Памятные Латунные
2 злотых 2000 MW EO Великий юбилей 2000 года
Средняя цена
160 $
Продажи
0
12
2 злотых 2000 MW RK 1000 лет Конгрессу в Гнезно
Средняя цена
8 $
Продажи
0
8
2 злотых 2000 MW NR Удод
Средняя цена
45 $
Продажи
0
21
2 злотых 2000 MW NR 1000 лет Вроцлаву
Средняя цена
4 $
Продажи
0
5
2 злотых 2000 MW AN Вилянувский дворец
Средняя цена
40 $
Продажи
0
8
2 злотых 2000 MW RK 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена
120 $
Продажи
0
14
2 злотых 2000 MW ET Ян II Казимир
Средняя цена
95 $
Продажи
0
12
2 злотых 2000 MW ET 30 лет восстанию рабочих 1970 года
Средняя цена
110 $
Продажи
0
15
Инвестиционные
500 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
2
200 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
780 $
Продажи
0
6
100 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
430 $
Продажи
0
2
50 злотых 2000 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
230 $
Продажи
0
3
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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