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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2000 года MW ET "Миллениум" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2000 года MW ET "Миллениум" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2000 года MW ET "Миллениум" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,6 гр
  • Чистого золота (0,3935 oz) 12,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "Миллениум" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8428 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
656 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW ET "Миллениум" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2000 "Миллениум" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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