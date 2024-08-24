Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2000 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 ECC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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