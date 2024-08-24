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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 гроша 2000 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 гроша 2000 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 92,400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2000 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (6)
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 GCN
Цена
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Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 ECC
Цена
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Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 2 гроша 2000 MW на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 2000 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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