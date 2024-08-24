2 гроша 2000 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 2000 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

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