Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2000 года MW EO "Великий юбилей 2000 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2000 года MW EO "Великий юбилей 2000 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2000 года MW EO "Великий юбилей 2000 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "Великий юбилей 2000 года" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе BAC Numismatics за 40 EUR. Торги состоялись 18 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PGM
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2000 MW EO "Великий юбилей 2000 года" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2000 "Великий юбилей 2000 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2000 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск