Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2000 года MW EO "Великий юбилей 2000 года" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "Великий юбилей 2000 года" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе BAC Numismatics за 40 EUR. Торги состоялись 18 октября 2018.
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PGM
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2000 "Великий юбилей 2000 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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