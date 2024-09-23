10 злотых 2000 года MW EO "Великий юбилей 2000 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "Великий юбилей 2000 года" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе BAC Numismatics за 40 EUR. Торги состоялись 18 октября 2018.

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