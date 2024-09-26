Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2000 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2000 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6750 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
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