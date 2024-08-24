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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,24 гр
  • Чистого серебра (0,8398 oz) 26,122 гр
  • Диаметр 38,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 24,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2000 года "Вилянувский дворец" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 550 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2000 "Вилянувский дворец" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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