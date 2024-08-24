20 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2000 года "Вилянувский дворец" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 550 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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