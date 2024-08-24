Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,24 гр
- Чистого серебра (0,8398 oz) 26,122 гр
- Диаметр 38,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 24,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2000 года "Вилянувский дворец" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 550 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?
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