10 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389003 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100 PLN. Торги состоялись 7 марта 2024.

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