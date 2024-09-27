Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 32,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389003 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100 PLN. Торги состоялись 7 марта 2024.
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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