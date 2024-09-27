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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 32,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389003 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100 PLN. Торги состоялись 7 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2000 "1000 лет Вроцлаву" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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