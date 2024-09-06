Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 750,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (2)
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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