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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 750,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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