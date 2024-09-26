Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 23,32 гр
- Чистого золота (0,6748 oz) 20,988 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2089 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12100 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
1483 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец The Canadian Numismatic Company
Дата 26 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
—
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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