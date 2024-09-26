200 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2089 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12100 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

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