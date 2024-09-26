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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 23,32 гр
  • Чистого золота (0,6748 oz) 20,988 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2089 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12100 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
1483 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе The Canadian Numismatic Company - February 26, 2019
Продавец The Canadian Numismatic Company
Дата 26 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2000 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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