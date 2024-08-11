Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года MW EO "Великий юбилей 2000 года" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Великий юбилей 2000 года" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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