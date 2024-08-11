2 злотых 2000 года MW EO "Великий юбилей 2000 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Великий юбилей 2000 года" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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