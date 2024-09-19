Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2000 года MW NR "Удод" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2000 года MW NR "Удод" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2000 года MW NR "Удод" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,37 гр
  • Чистого серебра (0,8437 oz) 26,2423 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 24,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2000 года "Удод" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • BAC (14)
  • Cieszyńskie CN (4)
  • COINSNET (2)
  • Gärtner (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (8)
  • Numis Poland (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (12)
  • Wójcicki (11)
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 109 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PF20
Цена
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 2000 MW NR "Удод" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2000 "Удод" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2000 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск