20 злотых 2000 года MW NR "Удод" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2000 года "Удод" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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