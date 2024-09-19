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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1186 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2000 "1000 лет Вроцлаву" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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