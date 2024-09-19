Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2000 "1000 лет Вроцлаву" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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