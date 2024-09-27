Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,14 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Numis Poland за 160 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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