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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,14 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Numis Poland за 160 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • Frühwald (1)
  • WCN (2)
Польша 2 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2000 MW NR "1000 лет Вроцлаву" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "1000 лет Вроцлаву" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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