2 злотых 2000 года MW NR "1000 лет Вроцлаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "1000 лет Вроцлаву" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Numis Poland за 160 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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