Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2000 года MW SW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "Ядвига" со знаком MW SW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4900 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 2000 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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