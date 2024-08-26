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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2000 года MW SW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2000 года MW SW "Ядвига" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2000 года MW SW "Ядвига" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "Ядвига" со знаком MW SW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4900 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2000 MW SW "Ядвига" на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2000 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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