100 злотых 2000 года MW SW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "Ядвига" со знаком MW SW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4900 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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