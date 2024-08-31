Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,250
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 10 июня 2006.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
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Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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