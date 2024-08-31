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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,250

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 10 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 200 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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