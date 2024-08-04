Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2000 года MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 37,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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