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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2000 года MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2000 года MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2000 года MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 37,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW EO "130 лет Польскому музею в Рапперсвиле" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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