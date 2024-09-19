Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 450,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • WCN (7)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Польша 2 злотых 2000 MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "1000 лет Конгрессу в Гнезно" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2000 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск