Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 450,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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