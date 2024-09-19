2 злотых 2000 года MW RK "1000 лет Конгрессу в Гнезно" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "1000 лет Конгрессу в Гнезно" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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