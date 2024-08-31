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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,14 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Вилянувский дворец" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 700 PLN. Торги состоялись 21 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (2)
  • Frühwald (1)
  • Niemczyk (1)
  • Russiancoin (2)
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2000 MW AN "Вилянувский дворец" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "Вилянувский дворец" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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