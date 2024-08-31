Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,14 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Вилянувский дворец" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 700 PLN. Торги состоялись 21 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
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