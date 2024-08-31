2 злотых 2000 года MW AN "Вилянувский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Вилянувский дворец" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 700 PLN. Торги состоялись 21 января 2024.

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