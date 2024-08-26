Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2000 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2000 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
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