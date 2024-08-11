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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2000 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2000 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2000 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1148 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 2000 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 100 злотых 2000 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 100 злотых 2000 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2000 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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