100 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

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