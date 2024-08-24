Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,4229 oz) 13,1535 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 40,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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