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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,4229 oz) 13,1535 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 40,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2000 MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2000 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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