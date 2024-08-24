10 злотых 2000 года MW RK "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2000 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

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