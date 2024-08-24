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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,7 мм
  • Тираж UNC 750,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "30 лет восстанию рабочих 1970 года" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 825 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "30 лет восстанию рабочих 1970 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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