2 злотых 2000 года MW ET "30 лет восстанию рабочих 1970 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "30 лет восстанию рабочих 1970 года" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 825 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

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