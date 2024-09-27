Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 450,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1550 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.
Сохранность
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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