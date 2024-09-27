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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 450,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1550 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 26 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 24 PLN
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 2000 MW ET "Ян II Казимир" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "Ян II Казимир" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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