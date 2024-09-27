2 злотых 2000 года MW ET "Ян II Казимир" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Ян II Казимир" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1550 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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