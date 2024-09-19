Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2000 года "Миллениум" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 8,31 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2000
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Миллениум". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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