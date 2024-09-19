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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2000 года "Миллениум" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2000 года "Миллениум" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2000 года "Миллениум" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 8,31 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2000
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2000 года "Миллениум". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 2000 "Миллениум" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2000 "Миллениум" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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